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Присяжные в США сочли Поветкина виновным в употреблении мельдония

Спорт
Окончательно решение по встречным искам боксёров Александра Поветкина и Деонтея Уайлдера суд должен принять весной

Нью-Йорк, США, 14 февраля 2017, 00:48 — REGNUM  Присяжные в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк сочли, что российский боксёр Александр Поветкин принимал мельдоний после того, как этот препарат был запрещён. Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Он подчеркнул, что речь идёт именно о решении присяжных, а не судьи, который может с ними не согласиться. «Теперь будем смотреть, какое решение вынесет суд, и если оно нас не устроит, будем подавать апелляцию», — сказал Рябинский.

Адвокат российского спортсмена Алексей Карпенко сообщил, что вторая часть судебного процесса начнётся «не раньше апреля-мая».

«Мы полагаем, что с озвученным вердиктом присяжных процесс затянется надолго. Считаем, что вердикт присяжных ни при каких обстоятельствах нельзя признать справедливым и соответствующим тому, что происходило в зале суда. Мы убедительным образом доказали, что Саша ничего не принимал», — подчеркнул Карпенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года поединок Александра Поветкина и американца Деонтея Уайлдера был отменён из-за нахождения у российского боксёра следов мельдония.

После этого Уайлдер и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc выдвинули иск против Поветкина на $4,5 млн — такую сумму американец мог получить, если бы бой состоялся. Поветкин и промоутерская компания «Мир бокса» подали ответный иск против американской стороны на $34,5 млн, также потребовав компенсации за срыв поединка и дополнительно — за нанесённый моральный и репутационный ущерб.

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк рассматривает оба дела одновременно.

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