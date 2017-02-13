КХЛ: До конца регулярного чемпионата осталось пять дней
Командам предстоит сыграть ещё по два-три матча, и список участников Кубка Гагарина ещё окончательно не сформирован
Ярославль, 13 февраля 2017, 22:03 — REGNUM Сегодня в КХЛ сыгран один матч:
- «Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) 6:1 (1:0 2:0 3:1)
Локомотив близок к третьему месту на Западе, а Амур уже лишился шансов участвовать в этом году в Кубке Гагарина.
Положение команд в розыгрыше регулярного чемпионата можно посмотреть здесь.
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