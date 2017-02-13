КХЛ: До конца регулярного чемпионата осталось пять дней

Командам предстоит сыграть ещё по два-три матча, и список участников Кубка Гагарина ещё окончательно не сформирован

Ярославль, , 22:03 — REGNUM Сегодня в КХЛ сыгран один матч:

«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) 6:1 (1:0 2:0 3:1)

Локомотив близок к третьему месту на Западе, а Амур уже лишился шансов участвовать в этом году в Кубке Гагарина.

Положение команд в розыгрыше регулярного чемпионата можно посмотреть здесь.