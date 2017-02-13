Старший брат Мартена Фуркада отчислен из сборной Франции по биатлону
Он показал слишком плохой результат
Париж, 13 февраля 2017, 21:43 — REGNUM Старший брат французского биатлониста Мартена Фуркада Симон отчислен из состава сборной Франции и больше не выступит на нынешнем чемпионате мира в Хохфильцене из-за неудовлетворительной формы. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщают «Вести».
Сообщается, что тренерский штаб сборной Франции по биатлону отчислил Фуркада-старшего из состава команды по причине провального выступления в спринтерской гонке. В этом гонке Симон Фуркад занял только 88-е место и не попал в список участников пасьюта.
Вместо Фуркада-старшего в сборную был вызван Фабьен Клод.
При этом главный тренер сборной Франции Стефан Бутье заявил, что ещё рассчитывает на Симона Фуркада на оставшихся этапах Кубка мира.
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