Старший брат Мартена Фуркада отчислен из сборной Франции по биатлону

Париж, , 21:43 — REGNUM Старший брат французского биатлониста Мартена Фуркада Симон отчислен из состава сборной Франции и больше не выступит на нынешнем чемпионате мира в Хохфильцене из-за неудовлетворительной формы. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщают «Вести».

Сообщается, что тренерский штаб сборной Франции по биатлону отчислил Фуркада-старшего из состава команды по причине провального выступления в спринтерской гонке. В этом гонке Симон Фуркад занял только 88-е место и не попал в список участников пасьюта.

Вместо Фуркада-старшего в сборную был вызван Фабьен Клод.

При этом главный тренер сборной Франции Стефан Бутье заявил, что ещё рассчитывает на Симона Фуркада на оставшихся этапах Кубка мира.