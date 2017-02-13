Понедельник, 13 Февраля 2017 года
20:26:18 МСК

Сборная Франции избавилась от одного Фуркада

Спорт
Симон Фуркад уходит из команды. Мартен Фуркад остается

Хохфильцен, Австрия, 13 февраля 2017, 19:08 — REGNUM  Из состава сборной Франции по биатлону отчислен старший брат Мартена Фуркада по имени Симон, сообщает «Р-Спорт».

Симон Фуркад больше не будет выступать на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Вместо него в командную заявку включен Фабьен Клод.

Причиной отчисления старшего Фуркада из сборной Франции является его крайне слабое выступление в спринте, где он смог занять лишь 85-е место и не прошел в гонку преследования. .

Официальной причиной замены тренер сборной Франции Стефан Бутье объявил плохую форму Симона Фуркада, добавив при этом, что по прежнему рассчитывает на Фуркада-младшего на оставшихся этапах Кубка мира по биатлону.

Читайте ранее в этом сюжете: Шипулин прокомментировал примирение с Фуркадом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Биатлон
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Владиславна БондинаАнтарктида. Занимайтесь наукой, а не войной
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
13.02.17
Анатолий КошкинСталин считал Японско-русскую войну «черным пятном»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
13.02.17
Сергей ГуркинУкраина в НАТО: не надо ни Украине, ни НАТО
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 13 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
13.02.17
Ариф АсалыоглуПрыжок Эрдогана через референдум
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Общество
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
13.02.17
В ГД обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
13.02.17
Владимир ЮгасовПосмотри на себя в зеркало, садист: что ты там видишь?
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
13.02.17
Михаил ДемуринПетербург 2017-го: опять «немцы проплатили»?
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
13.02.17
Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову
МоскваРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
13.02.17
«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийМеж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
ВаршаваПольша Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Крайне жестокий шаг: Цены на газ для граждан Украины идут на новый рекорд
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
13.02.17
Роды на дороге: В Оренбуржье население просит вернуть городской роддом
ОренбургРоссия Реформа системы здравоохранения Общество
NB!
13.02.17
В Росгвардии произошло 18 новых назначений
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
13.02.17
Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
13.02.17
Крушение вертолета на Алтае прокомментировали профессиональные пилоты
Горно-АлтайскРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
13.02.17
Ликвидация ветхого жилья — в Югре многодетная семья отказывается переезжать
БелоярскийЮграРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
ещё главное