Сборная Франции избавилась от одного Фуркада

Хохфильцен, Австрия, , 19:08 — REGNUM Из состава сборной Франции по биатлону отчислен старший брат Мартена Фуркада по имени Симон, сообщает «Р-Спорт».

Симон Фуркад больше не будет выступать на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Вместо него в командную заявку включен Фабьен Клод.

Причиной отчисления старшего Фуркада из сборной Франции является его крайне слабое выступление в спринте, где он смог занять лишь 85-е место и не прошел в гонку преследования. .

Официальной причиной замены тренер сборной Франции Стефан Бутье объявил плохую форму Симона Фуркада, добавив при этом, что по прежнему рассчитывает на Фуркада-младшего на оставшихся этапах Кубка мира по биатлону.

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