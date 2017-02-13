СМИ: Иван Новосельцев может вернуться из «Зенита» в «Ростов»

Ростов-на-Дону, , 17:49 — REGNUM

Игрок обороны питерского «Зенита» Иван Новосельцев может вернуться в «Ростов», но не надолго. Как сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на источник, близкий к трансферному отделу команды из северной столицы, жёлто-синие могут арендовать защитника до конца текущего сезона.

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Цель перехода — получение игровой практики и подготовка к Кубку Конфедераций. Наставник же питерской дружины Мирча Луческу не рассматривает защитника в качестве игрока основы. Но в Лиге Европы УЕФА Новосельцев выступить за «Ростов» нес может, так как уже играл в турнире за «Зенит».

Напомним, покинул «Ростов» и перешёл в «Зенит» Иван Новосельцев в конце августа 2016 года. Автор первого гола в РФПЛ в сезоне 2016/17 защищал желто-синие цвета с начала 2015 года. До этого он играл за столичное «Торпедо». Контракт с «Ростовом» у футболиста был рассчитан до конца сезона 2018/19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в составе «Ростова» под руководством Курбана Бердыева Новосельцев стал серебряным призером чемпионата России по итогам сезона 2015/16. Кроме того, защитник помог желто-синим пробиться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.