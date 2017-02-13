Спортивная элита Оренбуржья получила премии на 9 млн рублей

Губернаторские премии и стипендии по итогам 2016 года получили более 200 спортсменов и тренеров

Оренбург, , 16:31 — REGNUM В Оренбурге по итогам 2016 года награждены 200 спортсменов и тренеров. Общая сумма поддержки превысила 9 миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минспорта.

Как отметил губернатор Юрий Берг, прошедший год запомнился нам яркими спортивными событиями и знаменательными наградами. В 2016 году в официальных стартах мирового, европейского и всероссийского уровней оренбуржцы завоевали 207 медалей: 47 золотых, 84 серебряных и 76 бронзовых.

«Достижения наших спортсменов — это один из главных результатов целенаправленной работы органов власти, физкультурно-спортивных организаций и ведущих тренеров области. Это показатель эффективности созданной в регионе системы подготовки спортсменов и высокого кадрового потенциала областного спорта», — сказал глава области.

Среди спортивных достижений было отмечено, что впервые в спортивной истории Оренбуржья чемпионкой мира по плаванию стала оренбургская спортсменка Мария Каменева. Кроме этого, свой успех она закрепила на первенстве Европы и чемпионате России по плаванию, завоевав в данных соревнованиях 14 медалей. В прыжках на двойном минитрампе стали чемпионами Европы Полина Троянова и Андрей Гладеньков. Звание чемпионов России завоевали оренбургские спортсмены Габил Мамедов — по боксу и Павел Суханов — по тяжелой атлетике. Победителями первенства Европы стали Индира Шудабаева — по боксу и Владислав Банников — по настольному теннису. Бронзовые медали первенства мира по самбо завоевал бузулучанин Даниил Ташланов. Жосселина Майга и Анастасия Куплинова в составе молодежной сборной команды России стали бронзовыми призерами первенства Европы по баскетболу.

Особую гордость вызывают результаты оренбургских паралимпийцев чемпиона Европы и России по плаванию Павла Полтавцева; призеров чемпионата России по плаванию Юлии Молчановой и Виктории Ищиуловой; победителей и призеров чемпионата России по легкой атлетике Александры Неделько, Дияса Избасарова, Ильи Невмарина, Семена Картузова.

Также достойно Александра Неделько и Дияс Избасаров выступили на открытых Всероссийских соревнованиях по видам спорта, включенным в программу Параолимпийских летних игр, завоевав две золотые и три серебряные медали.

В чемпионатах и первенствах страны в 2016 году по баскетболу, настольному теннису, волейболу, футболу, хоккею и хоккею с мячом показаны высокие и стабильные результаты. Женский баскетбольный клуб «Надежда» завоевал серебряные медали женской Евролиги ФИБА и чемпионата России, бронзовые медали Кубка России. Клуб настольного тенниса «Факел-Газпром» стал бронзовым призером Лиги Европейских чемпионов и национального чемпионата. Футбольный клуб «Оренбург» — участник чемпионата России среди клубов Премьер-лиги. Волейбольная команда «Нефтяник» — участник Суперлиги чемпионата страны. Орский хоккейный клуб «Южный Урал» — участник чемпионата Высшей хоккейной лиги. Объединяет в структуре клуба две команды, выступающие в Молодежной хоккейной лиге. Следж-хоккейный клуб «Ястребы» — участник чемпионата России. Пять игроков команды являются кандидатами в параолимпийскую сборную команду страны.

На церемонии награждения говорилось о том, что правительство области уделяет большое внимание развитию спорта в Оренбуржье, начиная от физкультурного движения и массового спорта и заканчивая спортом высших достижений. В области традиционно осуществляется поддержка ведущих спортсменов и тренеров.

Добавим, по итогам 2015 года общая сумма поддержки ведущих спортсменов составила почти 10 млн рублей. Вместе с тем напомним, что в Оренбуржье с 1 января 2017 года, в связи с приостановкой указа губернатора «О премиях Губернатора Оренбургской области за достижение высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных соревнованиях», выплаты наград прекратятся.

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