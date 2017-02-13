СМИ: Глеб может перейти в «Крылья Советов»

Полузащитник Александр Глеб известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону»

Самара, , 15:36 — REGNUM Белорусский полузащитник Александр Глеб, ранее выступавший за каталонскую «Барселону», в ближайшее время может перейти в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает «Прессбол».

«Белорусский полузащитник на правах свободного агента должен подписать контракт с самарским клубом, находящимся сейчас на сборе в Турции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Крылья Советов» на данный момент возглавляет еще один представитель Белоруссии Вадим Скрипченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник Александр Глеб известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону», с которой, в частности, выиграл Лигу чемпионов в 2009 году.