«Нант» переиграл «Марсель» в матче чемпионата Франции
«Нант» (Нант) — «Марсель» (Марсель) — 3:2
Париж, 13 февраля 2017, 14:38 — REGNUM Футбольный клуб «Нант» на своем поле переиграл «Марсель» в матче двадцать пятого тура чемпионата Франции. Встреча, состоявшаяся 12 февраля на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте, завершилась со счетом 3:2.
У хозяев поля голевыми действиями отметились Диего Карлос, Мариуг Стемпиньский и Адриен Томассон. У гостей два мяча забил Бафетимби Гомис.
После двадцати пяти матчей в чемпионате Франции «Марсель» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Клуб «Нант», набравший 29 балов, расположился на 12-й строчке.
Чемпионат Франции. 25-й тур
«Нант» (Нант) — «Марсель» (Марсель) — 3:2.
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