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Александр Емельяненко подписал контракт с чеченским клубом «Ахмат»

Спорт
Президент клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов рассчитывает, что с появлением в клубе известного спортсмена зрелищность боев возрастет

Грозный, 13 февраля 2017, 12:55 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко будет выступать за бойцовский клуб «Ахмат» (WFCA). Контракт с Лигой был подписан накануне в Грозном.

Сообщая эту новость, президент клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов написал на официальной странице клуба: «Это очень громкая новость, надеюсь, Александр проявит себя и внесёт интригу в своём дивизионе, будет показывать зрелищные бои».

Не скрывая своей радости, Висмурадов также заявил, что с вступлением Емельяненко в клуб уровень WFCA, «безусловно, растёт». При этом он выразил свою благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за поддержку, без которой, как он сам отмечает, команда не справилась бы.

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Кадыров ответил Емельяненко на критику детских боев в Грозном

Напомним, Александр Емельяненко — брат Федора Емельяненко, громкий скандал с которым по поводу проведения в Чечне «детских боев» широко обсуждался в прошлом году.

Сам новоиспеченный боец клуба «Ахмат» также замешан в громких скандалах — в мае 2015 года он был осужден за изнасилование. Ему присудили 4,5 года лишения свободы и штраф в размере 50 000 рублей.При этом свою вину спортсмен не признал.

Свой срок Александр полностью не отсидел. Из колонии в Воронежской области его отпустили уже осенью 2016 года, заменив неотбытый срок на два года исправительных работ с удержанием 10% от заработка в пользу государства.

В криминальных хрониках Емельяненко появлялся и раньше. В 2012 году он устроил дебош в самолете, а в 2013 году — избил пенсионера в одном из московских кафе.

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