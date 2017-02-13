В Бразилии в массовой драке футбольных фанатов погиб один человек

В массовой драке в Рио-де-Жанейро приняли участие более 500 человек

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 11:44 — REGNUM В Бразилии один футбольный болельщик погиб, еще семеро получили ранения в результате массовой драки фанатов футбольных клубов «Ботафого» и «Фламенго», сообщает телеканал Globo.

В массовой драке в Рио-де-Жанейро приняли участие более 500 человек. Она произошла 13 февраля перед матчем «Ботафого» — «Фламенго», завершившегося со счетом 1:2.

Конфликты начались до матча за пределами стадиона. В одной из стычек был ранен выстрелом в грудь 28-летний мужчина, он скончался в больнице.

Уточняется, что самая большая драка длилась дольше 15 минут — полиции рядом не было, и фанатам никто не мешал. В ходе матча к стадиону «Ботафого» были стянуты дополнительные силы охраны правопорядка, дальнейшие драки удалось предотвратить.