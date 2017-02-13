‍Путин и Медведев поздравили тренера Татьяну Тарасову с юбилеем

Москва, , 11:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Выдающийся тренер и наставник, талантливый, безгранично преданный своему призванию человек — Вы достойно продолжили замечательные традиции легендарной династии, вписали уникальные страницы в историю отечественного и мирового спорта», — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент, поздравляя тренера, подчеркнул, что она помогла добиться успехов в спорте настоящим чемпионам, прославившим страну. Миллионы поклонников фигурного катания испытали минуты настоящего триумфа, видя победу своих соотечественников — фигуристов. Воспитанники Тарасовой прославили страну на состязаниях высочайшего уровня.

«Желаю Вам крепкого здоровья, успехов, творческого вдохновения», — написал Путин в послании юбиляру.

Поздравительную телеграмму Тарасовой направил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он назвал Тарасову незаурядным тренером, много сделавшим для мирового спорта.

«Благодаря Вашему таланту, высокому профессионализму, невероятной энергии и огромной работоспособности появилось рекордное число олимпийских чемпионов, а также множество победителей и призёров престижных международных соревнований, которые стали настоящими звёздами фигурного катания», — написал глава правительства.

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