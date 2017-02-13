Оздоев может стать футболистом «Терека»

Грозный, , 11:20 — REGNUM Футболист Магомед Оздоев, выступающий за казанский «Рубин», в ближайшее время на правах аренды может перейти в грозненский «Терек». Об этом сообщает в понедельник, 13 февраля, «Спорт-Экспресс».

«Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев с высокой долей вероятности вторую часть сезона проведет в «Тереке», — говорится в сообщении. — Рассматривается вариант аренды».

Отметим, что в текущем сезоне 24-летний Оздоев отыграл за «Рубин» 10 матчей в Российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ).

После семнадцати матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Грозненский «Терек», набравший 28 баллов, расположился на четвертой позиции.