Оздоев может стать футболистом «Терека»
«Рассматривается вариант аренды»
Грозный, 13 февраля 2017, 11:20 — REGNUM Футболист Магомед Оздоев, выступающий за казанский «Рубин», в ближайшее время на правах аренды может перейти в грозненский «Терек». Об этом сообщает в понедельник, 13 февраля, «Спорт-Экспресс».
«Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев с высокой долей вероятности вторую часть сезона проведет в «Тереке», — говорится в сообщении. — Рассматривается вариант аренды».
Отметим, что в текущем сезоне 24-летний Оздоев отыграл за «Рубин» 10 матчей в Российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ).
После семнадцати матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Грозненский «Терек», набравший 28 баллов, расположился на четвертой позиции.
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