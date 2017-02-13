Главный тренер тбилисского «Динамо» покинул свой пост
«Вячеслав Грозный по семейным обстоятельствам не сможет продолжить работу на посту главного тренера тбилисского «Динамо“»
Тбилиси, 13 февраля 2017, 10:24 — REGNUM Украинский футбольный специалист Вячеслав Грозный по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера тбилисского «Динамо». Об этом, как передает «Чемпионат», говорится на официальном сайте грузинского клуба.
«Вячеслав Грозный по семейным обстоятельствам не сможет продолжить работу на посту главного тренера тбилисского «Динамо», — говорится в сообщении. — О выходе из сложившейся ситуации и о том, кто будет работать на этом посту, клуб объявит 13 февраля».
Напомним, украинский специалист принял тбилисское «Динамо» в октябре 2016 года и поработал на своем посту почти 4 месяца.
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