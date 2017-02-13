«Монреаль» уступил «Бостону» в матче НХЛ Спорт «Бостон Брюинз» (Бостон) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 4:0

Бостон, США, , 10:07 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Бостон Брюинз» на своей площадке переиграл «Монреаль Канадиенс». Встреча, прошедшая 12 февраля в Бостоне, завершилась со счетом 4:0. В составе хозяев площадки голевыми действиями отметились Адам Маккуэйд, Здено Хара, Давид Крейчи и Фрэнк Ватрано. После пятидесяти восьми матчей в чемпионате НХЛ «Бостон Брюинз» пока занимает седьмое место на «Востоке», имея в активе 64 очка. Клуб «Монреаль Канадиенс», набравший 70 баллов, находится на пятой позиции. Регулярный чемпионат НХЛ. «Бостон Брюинз» (Бостон) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Читайте также: «Вашингтон» переиграл «Детройт» в матче НХЛ Читайте также: «Чикаго» переиграл «Миннесоту» в матче НХЛ

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