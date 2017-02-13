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Кубок ЕГФ: Победа над «Брестом» вывела «Кубань» в плей-офф

Спорт
Краснодарские спортсменки одолели лидера чемпионата Франции
Гандбол
Иллюстрация: Whckuban.ru
Гандбол

Краснодар, 13 февраля 2017, 09:33 — REGNUM  Стремление французских гандболисток из «Бреста» занять первое место в группе и продолжить свою беспроигрышную серию не реализовалось. Подопечным Лорана Бизо помешали спортсменки «Кубани». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба 13 февраля, состоявшийся накануне в краснодарском дворце спорта «Олимп» матч завершился в пользу краснодарских спортсменок — 25:20.

Посмотреть на битву двух команд за первое место в группе, которая обещала быть нешуточной, пришло более 2,5 тысячи зрителей. «Кубань» начала игру мощно и в первые минуты буквально смяла крепкую оборону «Бреста» — 3:0. Первый мяч француженки забили только на пятой минуте, однако «войти» в игру им не дали краснодарские гандболистки, подгоняемые неимоверной поддержкой. За четыре минуты до перерыва «Кубань» ведет уже 16:6. В составе желто-зеленых солировала Марина Судакова, забросившая шесть мячей. На перерыв команды ушли при счете 17:8.

Вторая половина игры вновь стала противоположностью первой. Француженки перестроили оборону, добавили агрессии в атаке и стали потихоньку сокращать отставание. Первую десятиминутку «Брест» выиграл со счетом 6:2. А на 47-й минуте подобрался к «Кубани» уже на три мяча — 21:18. У хозяек же перестали получаться броски, игроки вязли в обороне соперника. За шесть минут до конца «Кубань» опережает соперников всего на два мяча — 22:20. За оставшиеся минуты краснодарские спортсменки отличаются трижды. Со счетом 25:20 «Кубань» с первого места выходит в четвертьфинал Кубка ЕГФ.

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Гандбол
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