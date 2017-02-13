Огонь III Всемирных военных игр зажегся в Мурманске и на Сахалине

Москва, , 09:16 — REGNUM На Лопатинском маяке в Невельском районе Сахалинской области 12 февраля состоялась официальная церемония зажжения огня III зимних Всемирных военных игр, сообщили в Минобороны РФ.

После церемонии зажжения огонь отправился в Хабаровск для участия во всероссийской эстафете огня зимних Всемирных военных игр.

Также в этот день официальная церемония зажжения огня III зимних Всемирных военных игр состоялась на Крайнем Севере России, за Полярным кругом, на территории этнической «Саамской деревни» Мурманской области

После зажжения огня юнармейцы доставят лампаду с огнем в Мурманск для участия во всероссийской эстафете спортивного огня Всемирных военных игр.

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Как сообщало ИА REGNUM, III зимние Всемирные военные игры — 2017 пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Это международное мультиспортивное мероприятие для спортсменов-военнослужащих, которое проходит один раз в четыре года. Россия принимает соревнования впервые.

Напомним, решение о проведении Всемирных военных игр как аналога Олимпийских игр один раз в четыре года было принято Международным советом военного спорта в 1995 году. Тогда в Италии состоялись первые игры. CISM проводит летние, зимние и кадетские игры. Первые соревнования состоялись в 2010 году в городе Аоста (Италия), а кадетские — в том же году в Анкаре (Турция). Особенностью Всемирных военных игр является то, что в них могут принимать участие только спортсмены из числа кадровых военнослужащих в возрасте от 17 лет.