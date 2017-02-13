«Ювентус» переиграл «Кальяри» в матче чемпионата Италии

Героем встречи в составе гостей стал Гонсало Игуаин, оформивший дубль

Рим, , 09:05 — REGNUM Футбольный клуб «Кальяри» на своем поле уступил туринскому «Ювентусу» в матче двадцать четвертого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 12 февраля на стадионе «Сан-Элия» в Кальяри, завершилась со счетом 0:2.

Героем встречи в составе гостей стал Гонсало Игуаин, оформивший дубль.

После двадцати четырех матчей в чемпионате Италии «Ювентус» пока занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в активе 60 очков. Клуб «Кальяри», набравший 27 балов, идет на пятнадцатой позиции.

Чемпионат Италии. 24-й тур

«Кальяри» (Кальяри) — «Ювентус» (Турин) — 0:2 (0:1).

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