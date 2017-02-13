Аргентинец Лавесси не забил ни одного гола за год в «Хэбэй Чайна Форчун»

Футболист получил за год 20 миллионов евро

Пекин, , 08:53 — REGNUM Аргентинский футболист Эсекиэль Лавесси за год работы в составе ФК «Хэбэй Чайна Форчун» (Китай) не забил ни одного мяча. При этом его годовой доход составил 20 миллионов евро, сообщает SPORF.

Уточняется, что Лавесси принял участие в десяти матчах. В начале лета у него была сломана рука, из-за чего он перешёл в резерв команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Лавесси принял участие в матчах за Кубок Америки. Футболисты сборной Аргентины победили в полуфинале сборную США со счётом 4:0 команда. При этом аргентинец забил гол на третьей минуте.

В декабре газета Der Spiegel написала, что аргентинец зарабатывает в китайском клубе 577 тысяч евро в неделю и в результате является самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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