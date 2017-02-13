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«У ГК «Ростов-Дон» – отличные перспективы в Кубке ЕГФ»

Спорт
Подопечные Фредерика Бужана обыграли норвежский «Биасен»
Гандбол
Иллюстрация: Vk.com/rostovhandball
Гандбол

Ростов-на-Дону, 13 февраля 2017, 08:27 — REGNUM  Гандбольный клуб «Ростов-Дон» взял реванш у норвежского «Биасена». Матч шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ состоялся на берегах Дона и завершился со счетом 35:21 в пользу дружины Фредерика Бужана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 13 февраля.

Стоит отметить, что турнирного значения матч с командой из Норвегии уже не имел, так как в предыдущем туре ростовчанки одержали победу над венгерским «Эрдом», что гарантировало выход в четвертьфинал турнира.

«Впереди плей-офф, и теперь нам предстоит упорно готовиться к следующему раунду. Месяц назад мы плохо сыграли с «Биасеном» в Норвегии, это помогло увидеть наши слабые стороны и лучше подготовиться к остальным матчам. Команда показала отличное отношение к игре, боевой дух. Думаю, у нас отличные перспективы в Кубке ЕГФ», — прокоментировал главный тренер ростовчанок Фредерик Бужан.

Наставник норвежской дружины Арне Хегдаль, подводя итоги матча, обратил внимание на высокий уровень игры ростовчанок. «Наш соперник — сильная команда, которая должна играть в Лиге чемпионов. Более того, думаю, у «Ростов-Дона» были бы шансы выиграть главный европейский турнир», — сказал рулевой «Биасена».

Ранее по теме: «Ростов-Дон» не умер! Команда жива и готова бороться»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выезде в Норвегии донская дружина уступила «Биасену» со счётом 24:29. Тогда непосредственно перед игрой со скандинавками первую тренировку с подопечными провел француз Фредерик Бужан, возглавивший тренерский штаб ростовчанок в конце 2016 года.

Добавим, что завтра 14 февраля, состоится жеребьевка раунда плей-офф Кубка ЕГФ. В ¼ финала «Ростов-Дон» может встретиться либо с «Рандерс» из Дании, либо с «Брестом» из Франции, либо с «Метцингеном» из Германии. Первая игра состоится на выезде 4 или 5 марта, домашняя — 11 или 12 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Кубок ЕГФ: ГК «Ростов-Дон» дал отпор «Битигхайму» и возглавил группу

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