«Атлетико» переиграл «Сельту» в матче чемпионата Испании

Мадрид, , 07:29 — REGNUM Футбольный клуб «Атлетико» (Мадрид) переиграл «Сельту» (Виго) в домашнем матче двадцать второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 12 февраля на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде, завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей голевыми действиями отметились Фернандо Торрес, Янник Карраско и Антуан Гризманн. У гостей мячи забили Густаво Кабрал и Джон Гвидетти.

После двадцати двух матчей в чемпионате Испании мадридский «Атлетико» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Клуб «Сельта», набравший 20 баллов, расположился на десятой позиции.

Чемпионат Испании. 22-й тур

«Атлетико» (Мадрид) — «Сельта» (Виго) — 3:2 (1:1).

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