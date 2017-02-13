«Сампдория» обыграла «Болонью» в матче чемпионата Италии
Рим, 12 февраля 2017, 23:49 — REGNUM Футбольный клуб «Сампдория» на своем поде обыграла «Болонью» в матче двадцать четвертого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 12 февраля на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей голевыми действиями отметились Луис Муриэль и Патрик Шик и Ибраим Мбайе (автогол). У гостей мяч забил Блерим Джемаили.
После двадцати четырех матчей в чемпионате Италии «Сампдория» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. Клуб «Болонья», набравший 27 баллов, располагается на 15-й строчке.
Чемпионат Италии. 24-й тур
«Сампдория» (Генуя) — «Болонья» (Болонья) — 3:1 (0:1).
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