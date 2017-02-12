«Лас-Пальмас» уступил «Севилье» в матче чемпионата Испании

Мадрид, , 22:56 — REGNUM Футбольный клуб «Лас-Пальмас» на своем поле уступил «Севильи» в матче двадцать второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 12 февраля на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии, завершилась со счетом 0:1.

Героем матча стал Хоакин Корреа, забивший единственный гол на 80-й минуте.

После двадцати двух матчей в чемпионате Испании «Севилья» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. Клуб «Лас-Пальмас», набравший 28 баллов, расположился на одиннадцатой позиции.

Чемпионат Испании. 22-й тур

«Лас-Пальмас» (Лас-Пальмас) — «Севилья» (Севилья) — 0:1 (0:0).

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