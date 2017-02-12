«Интер» переиграл «Эмполи» в матче чемпионата Италии
«Интер» (Милан) — «Эмполи» (Эмполи) — 2:0
Милан, Италия, 12 февраля 2017, 21:59 — REGNUM Футбольный клуб «Интер» на своем поле переиграл «Эмполи» в матче двадцать четвертого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 12 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей голевыми действиями отметился Мартинс Эдер и Антонио Кандрева.
После двадцати четырех матчей в чемпионате Италии «Интер» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. Клуб «Эмполи», набравший 22 балла, находится на 17-й позиции.
Чемпионат Италии. 24-й тур.
«Интер» (Милан) — «Эмполи» (Эмполи) — 2:0.
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