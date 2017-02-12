«Лестер» уступил «Суонси» в матче АПЛ Спорт «Суонси Сити» (Суонси (Уэльс)) — «Лестер Сити» (Лестер) — 2:0

Лондон, , 21:37 — REGNUM Футбольный клуб «Лестер» уступил «Суонси» в матче двадцать пятого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 12 февраля на стадионе «Либерти», завершилась со счетом 0:2. В составе победителей голевыми действиями отметились Алфи Мосон и Мартин Ульссон. После двадцати пяти матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ) «Суонси» пока занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Клуб «Лестер», набравший 21 балл, расположился на семнадцатой позиции. Чемпионат Англии. 25-й тур «Суонси Сити» (Суонси (Уэльс)) — «Лестер Сити» (Лестер) — 2:0. Читайте также: Алексис Санчес принес «Арсеналу» победу над «Халлом»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.