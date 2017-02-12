«Вольфсбург» переиграл «Хоффенхайм» в матче чемпионата Германии
«Вольфсбург» (Вольфсбург) — «Хоффенхайм» (Зинсхайм) — 2:1
Берлин, 12 февраля 2017, 20:36 — REGNUM Футбольный клуб «Вольфсбург» обыграл «Хоффенхайм» в домашнем матче двадцатого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая 12 февраля на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге, завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей голевыми действиями отметились Максимилиан Арнольд и Даниель Дидави, у гостей мяч забил Стивен Цубер.
После двадцати матчей чемпионата Германии «Хоффенхайм» пока находится на пятой позиции в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Клуб «Вольфсбург», набравший 22 очка, занимает четырнадцатую позицию.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур
«Вольфсбург» (Вольфсбург) — «Хоффенхайм» (Зинсхайм) — 2:1.
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