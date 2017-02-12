«Бернли» и «Челси» сыграли вничью

Лондон, , 18:59 — REGNUM Футбольный клуб «Челси» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче двадцать пятого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 12 февраля на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля гол забил Роберт Брэйди, у гостей отличился Педро.

После двадцати пяти игр в английской Премьер-лиге «Челси» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 60 очков. Клуб «Бернли», набравший 30 баллов, находится на двенадцатой позиции.

Чемпионат Англии. 25-й тур

«Бернли» (Бернли) — «Челси» (Лондон) — 1:1 (1:1).

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