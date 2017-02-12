«Вильярреал» не смог обыграть «Малагу»

Мадрид, , 17:59 — REGNUM Футбольный клуб «Малага» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче двадцать второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 12 февраля в Вильярреале, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля гол забил Бруно Сориано, у гостей голевыми действиями отметился Шарлес.

После двадцати двух матчей в чемпионате Испании «Вильярреал» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Клуб «Малага», набравший 23 балла, расположился на 14-й позиции.

Чемпионат Испании. 22-й тур

«Вильярреал» (Вильярреал) — «Малага» (Малага) — 1:1 (0:1).

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