«Вильярреал» не смог обыграть «Малагу»
«Вильярреал» (Вильярреал) — «Малага» (Малага) — 1:1 (0:1)
Мадрид, 12 февраля 2017, 17:59 — REGNUM Футбольный клуб «Малага» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче двадцать второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 12 февраля в Вильярреале, завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев поля гол забил Бруно Сориано, у гостей голевыми действиями отметился Шарлес.
После двадцати двух матчей в чемпионате Испании «Вильярреал» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Клуб «Малага», набравший 23 балла, расположился на 14-й позиции.
Чемпионат Испании. 22-й тур
«Вильярреал» (Вильярреал) — «Малага» (Малага) — 1:1 (0:1).
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