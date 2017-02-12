Россия обыграла Чехию в матче Евротура

Гётеборг, Швеция, , 16:47 — REGNUM Сборная России по хоккею переиграла национальную команду Чехии в заключительном матче третьего этапа Евротура. Встреча, прошедшая 12 февраля в Гетерборге (Швеция), завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей голевыми действиями отметились Максим Шалунов (дубль), Сергей Шумаков и Анатолий Голышев. У команды Чехии шайбы забросили Радан Ленц и Лукаш Радил.

Отметим, что подопечные Олега Знарка досрочно стали победителями Евротура сезона-2016/17, выиграв этот турнир впервые за 4 года. В общей таблице российские хоккеисты набрали 24 очка после 9 матчей и стали недосягаемыми для ближайших преследователей.

Евротур. Шведские хоккейные игры

Россия — Чехия — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

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