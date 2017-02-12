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Шипулин прокомментировал примирение с Фуркадом

Спорт
А ведь у них были винтовки…

Хохфильцен, Австрия, 12 февраля 2017, 15:39 — REGNUM  Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое примирение с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом. Свое мнение на этот счет он высказался в интервью изданию «Чемпионат» сегодня, 12 февраля.

Шипулин рассказал, что два дня общался с Фуркадом и объяснил ему свою позицию относительно допингового скандала вокруг России. «Я ему сказал, что переводчик на пресс-конференции был так себе, суть моих слов не доносил даже приблизительно, и, возможно, Мартен не совсем меня понял. Постарался вновь объяснить ему свою позицию, он говорил о своей», — сказал Шипулин.

По словам российского биатлониста, к единому мнению они с Фуркадом не пришли, так как у них «разный менталитет». «Он остался на своей позиции, я — на своей. Но оба согласились, что надо найти компромисс. Пора заканчивать с этим конфликтом, идёт чемпионат мира, мы спортсмены, надо сосредоточиться на спорте и результатах», — подчеркнул Шипулин.

Также Шипулин отметил, что конфликт пошел на пользу обеим сторонам, так как позволил лучше понять позиции друг друга.

Напомним, ранее Фуркад заявил, что общался с Шипулиным по поводу произошедшего между ними конфликта. Ничего конкретного он не сказал, своей вины не признал и лишь заявил, что его позиция по допингу никогда не была направлена против России или биатлона в целом.

Этот конфликт разгорелся после того, как Фуркад в эстафете сбил с ног российского биатлониста Александра Логинова, который недавно вернулся после дисквалификации за допинг. В ответ на это Логинов и Шипулин не пожали руку Фуркаду на церемонии награждения. Француз в расстроенных чувствах покинул пьедестал.

После этого, данная ситуация долго муссировалась в СМИ. Затем после спринтерской гонки, в которой Фуркад занял третье место, а Шипулин — 21-е биатлонисты встретились на финише и пожали друг друга руки и даже обнялись.

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Конфликт российских биатлонистов и Мартена Фуркада
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