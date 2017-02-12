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Российская биатлонистка Старых пришла четвертой в гонке преследования

Спорт
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Хохфильцен, Австрия, 12 февраля 2017, 14:11 — REGNUM  В австрийском Хохфильцене состоялась биатлонная гонка преследования на 10 километров среди женщин в рамках чемпионатам мира. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает «Р-Спорт».

Первое место заняла германская биатлонистка Лаура Дальмайер. Поскольку в спринте она взяла «серебро», то в сегодняшней гонке она стартовала второй. На огневом рубеже она допустила один промах и прошла дистанцию за 28 минут 2,3 секунды.

Второе место заняла белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. По итогам спринта она стартовала аж 27-й. В гонке преследования она ни разу не промахнулась и уступила лидеру 11,6 секунды. Для Домрачевой это первая награда после того, как она возобновила свою карьеру в январе этого года. Перерыв в её спортивной карьере был связан с рождением ребёнка.

Третье место заняла биатлонистка из Чехии Габриэла Коукалова. Она допустила три промаха на огневых рубежах и отстала от Дальмайер на 16,6 секунды. При этом Коукалова стартовала первой, так как выиграла спринт.

Их российских биатлонисток лучшей стала Ирина Старых. Она стартовала 28-й, а финишировала четвертой. На огневых рубежах она ни разу не промахнулась, но отстала от лидера на 35,9 секунды.

Остальные российские биатлонистку не вошли даже в первую десятку.

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