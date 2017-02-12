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В США на теннисном матче по ошибке включили гимн Третьего рейха

Спорт
Германские теннисистки были шокированы и проиграли матч
Рейх Рейх

Вашингтон, 12 февраля 2017, 10:42 — REGNUM  На матче теннисного куба Федерации, который проходит в американском городе Лахайн, в игре между женскими сборными США и Германии прозвучал гимн Третьего рейха, который запрещен к исполнению в современной Германии. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает AFP.

Как обычно, перед началом поединка проигрывались гимны стран, чьи спортсмены вступают в соревнование. Однако, вместо официального гимна ФРГ (третья строфа «Песни немцев», исполняющийся без слов) был исполнен гимн, использовавшийся в нацистской Германии. Это первая строфа «Песни немцев», которая запрещена к исполнению в Германии.

В итоге Ассоциация тенниса США (USTA) принесла искренние извинения германской женской сборной по теннису. «USTA хочет принести искренние извинения сборной Германии и болельщикам за устаревший национальный гимн. Эта ошибка больше не повторится», — сказано в сообщении USTA, опубликованном в Twitter.

Германская федерация тенниса ответила, что «надеется на это». Такая реакция со стороны немцев побудила USTA ещё раз извиниться: «Мы можем заверить, что этого точно не будет. Еще раз примите наши искренние извинения».

Стоит отметить, что матч германские теннисистки проиграли: 7:6 (12:10), 6:2.

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Теннис
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