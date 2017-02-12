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В Японии стартовал чемпионат страны по самбо на Кубок Путина

Спорт
Самбо набирает популярность на родине дзюдо

Токио, 12 февраля 2017, 09:25 — REGNUM  В Токио сегодня, 12 февраля, открылся чемпионат Японии по самбо на Кубок президента Российской Федерации Владимира Путина.

Нынешний чемпионат по самообороне без оружия стал в Японии уже 43-м по счету, а также пятым на Кубок президента России. Местному чемпионату по самбо присвоено имя Путина, так как президент России является мастером спорта по самбо и дзюдо.

В нынешнем чемпионате принимают участие 120 спортсменов. Для Японии это довольно много, так как самбо для японцев не главный вид борьбы.

Победитель турнира отправится на Кубок мира по самбо «Мемориал Анатолия Харлампиева», который пройдет в марте этого года. Затем победитель чемпионата Японии по самбо примет участие в чемпионате мира по самбо, который пройдет в Сочи в ноябре 2017 года.

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Спортивная борьба
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