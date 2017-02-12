«Атлетик» переиграл «Депортиво» в матче чемпионата Испании

Мадрид, , 23:29 — REGNUM Футбольный клуб «Атлетик» (Бильбао) переиграл «Депортиво» (Ла-Корунья) в домашнем матче двадцать второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 11 февраля на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, завершилась со счетом 2:1.

Одним из героев матча стал игрок хозяев поля Ариц Адурис, забивший решающий мяч на 89-й минуте.

После двадцати двух матчей в чемпионате Испании «Атлетик» (Бильбао) пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Клуб «Депортиво», набравший 19 баллов после двадцати одной игры, расположился на шестнадцатой позиции.

Чемпионат Испании. 22-й тур.

«Атлетик» (Бильбао) — «Депортиво» (Ла-Корунья) — 2:1.

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