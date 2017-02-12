«Атлетик» переиграл «Депортиво» в матче чемпионата Испании
«Атлетик» (Бильбао) — «Депортиво» (Ла-Корунья) — 2:1
Мадрид, 11 февраля 2017, 23:29 — REGNUM Футбольный клуб «Атлетик» (Бильбао) переиграл «Депортиво» (Ла-Корунья) в домашнем матче двадцать второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 11 февраля на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, завершилась со счетом 2:1.
Одним из героев матча стал игрок хозяев поля Ариц Адурис, забивший решающий мяч на 89-й минуте.
После двадцати двух матчей в чемпионате Испании «Атлетик» (Бильбао) пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Клуб «Депортиво», набравший 19 баллов после двадцати одной игры, расположился на шестнадцатой позиции.
Чемпионат Испании. 22-й тур.
«Атлетик» (Бильбао) — «Депортиво» (Ла-Корунья) — 2:1.
Читайте также: «Барселона» забила «Алавесу» 6 безответных мячей
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
11.02.17
«Ливерпуль» одержал долгожданную победу
NB!
11.02.17
Хроника турбулентной Америки. Оппозиция наносит ответный удар
NB!
11.02.17
«РБ Лейпциг» проиграл аутсайдеру Бундеслиги
NB!
11.02.17
ЛНР: Бойцы ВСУ занимают жилые дома на линии соприкосновения
NB!
11.02.17
ВКС РФ помогли сирийским военным освободить Тадеф
NB!
11.02.17
Новак: Белоруссия должна погасить долг за российский газ
NB!
11.02.17
Порошенко: «Укроборонпром» разработал новые ракеты для вертолетов
NB!
11.02.17
Слушание иска ИА REGNUM к МИД РФ назначено на 16 февраля
NB!
11.02.17
Рузвельт о Курилах: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто»
NB!
11.02.17
Минск не гарантирует безопасность даже официальным представителям России
NB!
11.02.17
Жертва голодного большинства, приводящая к победе
NB!
11.02.17
Почему Алиев рвется на «европейский экспресс»
NB!
11.02.17
Подземный дворец коммунизма: Станция «Новослободская»
NB!
11.02.17
Молдавия считает Приднестровье своим, но не хочет оплатить его долг за газ
NB!
10.02.17
Дело Дадина: Конституционный суд выхолостил статью
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
NB!
10.02.17
Американские либералы хотят рассорить Ватикан с Вашингтоном и Москвой
NB!
10.02.17
Госдума повышает земельный налог для недостроивших дома
NB!
10.02.17
Автомобиль снёс остановку в Петербурге вместе с женщиной
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»