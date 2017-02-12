Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по гандболу Кудинов

Астрахань, , 23:15 — REGNUM В Астрахани на 48-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и России по гандболу Василий Кудинов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба «Заря Каспия».

«11 февраля 2017 года ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и России по гандболу Василий Александрович Кудинов», — говорится в сообщении.

Гражданская панихида пройдет во вторник, 14 февраля, в астраханском Дворце спорта.

Напомним, Василий Кудинов, выступавший за сборную России, выигрывал олимпийское золото в 1992 и 2000 г, а также побеждал на ЧМ в 1993 и 1997 г.