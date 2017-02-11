«Шальке-04» продолжает подниматься вверх в турнирной таблице

На данный момент «Шальке-04» поднялись на 11-ю позицию, набрав 25 очков и обогнав «Аугсбург» и «Майнц-05». «Герта» осталась в зоне еврокубков с 33-мя очками на 6-м месте

Берлин, , 22:22 — REGNUM 11 февраля на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч 20-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Шальке-04» и «Герта». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «горняков».

На 41-й минуте матча австрийский форвард Гвидо Бургшталлер открыл счет в матче ударом в ближний угол после навесной передачи алжирского хавбэка Набиля Бенталеба — 1:0.

На 62-й минуте матча перспективный полузащитник «Шальке-04» Лион Горецка забил ошеломительный гол с дальней дистанции (25 метров) в нижний дальний угол ворот — 2:0.

На данный момент «Шальке-04» поднялись на 11-ю позицию, набрав 25 очков и обогнав «Аугсбург» и «Майнц-05». «Герта» осталась в зоне еврокубков с 33-мя очками на 6-м месте.

Составы на матч:

«Шальке-04»: Фарманн, Хёведес, Бадштубер, Налдо, Колашинац, Горецка, Бенталеб, Стамбули, Шопф, Калиджури, Бургшталлер.

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Лангкамп, Платтенхард, Брукс, Штарк, Калу, Штокер, Харагути, Лустенберг, Ибишевич.

Главный арбитр матча: Маркус Шмидрт.

Голы: Бургшталлер 41 — 1:0, Горецка 62 — 2:0.