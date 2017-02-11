Сборная России переиграла команду Швеции в матче Евротура
Героем встречи в составе гостей стал 19-летний нападающий Кирилл Капризов, оформивший хет-трик
Гётеборг, Швеция, 11 февраля 2017, 20:18 — REGNUM Сборная Швеции на своей площадке уступила команде России в матче шведского этапа Евротура. Встреча, прошедшая 11 февраля в Гетерборге, завершилась со счетом 2:4.
Героем встречи в составе гостей стал 19-летний нападающий Кирилл Капризов, оформивший хет-трик.
Таким образом, подопечные Олега Знарка после 2-х туров лидируют в турнирной таблице, опережая Швецию, Чехию и Финляндию.
12 февраля сборная России «сразится» с командой Чехии в заключительном матче третьего этапа Евротура.
Евротур. Шведские игры. 2-й тур
Швеция — Россия — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1).
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