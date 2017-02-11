«Барселона» забила «Алавесу» 6 безответных мячей

На данный момент команда из Каталонии возглавила турнирную таблицу, набрав 48 очков после 22-х туров. «Алавес» продолжает идти в середине таблицы на 12-м месте с 27-ю очками

Мадрид, , 20:08 — REGNUM 11 февраля на стадионе «Мендисорроса» был разыгран матч 22-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Алавес» и «Барселона». Матч завершился со счетом 0:6 в пользу каталонцев.

На 37-й минуте матча уругвайский форвард Луис Суарес открыл счет в матче после прострельной передачи испанского латераля Алеиша Видаля — 0:1.

Через 3 минуты бразильский вингер Неймар забил второй гол своей команды в пустые ворота — 0:2.

На 59-й минуте матча аргентинский вингер Лионель Месси забил гол мощным ударом с острого угла — 0:3.

Через 4 минуты возрастной испанский защитник Алексис срезал мяч в свои ворота после удара Лионеля Месси — 0:4.

Через 2 минуты хорватский хавбэк Иван Ракитич забил великолепный гол пушечным ударом с острого угла после паса пяткой Луиса Суареса — 0:5.

На 68-й минуте Луис Суарес оформил дубль ударом в пустые ворота после рикошета от вратаря «Алавеса» Фернандо Пачеко — 0:6.

На данный момент команда из Каталонии возглавила турнирную таблицу, набрав 48 очков после 22-х туров. «Алавес» продолжает идти в середине таблицы на 12-м месте с 27-ю очками.

Составы на матч:

«Алавес»: Пачеко, Алексис, Лагуардиа, Эрнандес, Вигарай, Льоренте, Собрино, Торрес, Крстичич, Катай, Сантос.

«Барселона»: Тер Штеген, Динь, Видаль, Умтити, Матье, Ракитич, Бускетс, Гомес, Суарес, Месси, Неймар.

Главный арбитр матча: Карлос Гомес.

Голы: Суарес 37 — 0:1, Неймар 40 — 0:2, Месси 59 — 0:3, Алексис (авг) 63 — 0:4, Ракитич 65 — 0:5, Суарес 68 — 0:6.