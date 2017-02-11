«МЮ» одержал ожидаемую победу над «Уотфордом»

На данный момент команда из Манчестера поднялась на 5-ю строчку с 48-ю очками, обогнав «Ливерпуль». «Уотфорд» упустил возможность подняться на 9-ю позицию, оставшись на 10-й позиции с 30-ю очками

Лондон, , 19:54 — REGNUM 11 февраля на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорд». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».

На 32-й минуте матча испанский плеймейкер Хуан Мата открыл счет в матче после прострела Антони Мартиаля с левого фланга — 1:0.

На 60-й минуте матча французский вингер Антони Мартиаль забил второй мяч «дьяволов» мощныйм ударом в ближний угол ворот после ассиста Златана Ибрагимовича — 2:0.

На данный момент команда из Манчестера поднялась на 5-ю строчку с 48-ю очками, обогнав «Ливерпуль». «Уотфорд» упустил возможность подняться на 9-ю позицию, оставшись на 10-й позиции с 30-ю очками.

Сосаавы на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Блинд, Валенсия, Погба, Мата, Мартиаль, Эррера, Мхитарян, Ибрагимович.

«Уотфорд»: Гомес, Бритос, Кабуль, Прёндль, Кэткарт, Клеверли, Сарате, Ньянг, Олебас, Капу, Дини.

Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.

Голы: Мата 32 — 1:0, Мартиаль 60 — 2:0.