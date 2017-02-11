Нули в матче между «Мидлсбро» и «Эвертоном» Спорт На данный момент «ириски» остались на 7-м месте с 41-м очком. «Мидлсбро» остается в опасной близости с зоной вылета на 15-м месте с 22-мя очками

Лондон, , 19:53 — REGNUM 11 февраля на стадионе «Риверсайд» был разыгран матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Мидлсбро» и «Эвертон». Матч завершился со счетом 0:0. Статистика матча (Мидлсбро/Эвертон): Удары 8/6; Удары в створ 3/3; Фолы 13/9; Угловые 4/1; Владение 45/55; Предупреждения 2/0. На данный момент «ириски» остались на 7-м месте с 41-м очком. «Мидлсбро» остается в опасной близости с зоной вылета на 15-м месте с 22-мя очками. Составы на матч: «Мидлсбро»: Вальдес, Фабио, Эспиноса, Гибсон, Чемберс, Клейтон, де Рон, Форшоу, Негредо, Стуани, Траоре. «Эвертон»: Роблес, Бейнс, Уильямс, Коулман, Мори, Шнайдерлен, Гуйе, Дэвис, Баркли, Лукаку, Лукман. Главный арбитр матча: Майк Дин.

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