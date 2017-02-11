Нули в матче между «Мидлсбро» и «Эвертоном»
На данный момент «ириски» остались на 7-м месте с 41-м очком. «Мидлсбро» остается в опасной близости с зоной вылета на 15-м месте с 22-мя очками
Лондон, 11 февраля 2017, 19:53 — REGNUM 11 февраля на стадионе «Риверсайд» был разыгран матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Мидлсбро» и «Эвертон». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча (Мидлсбро/Эвертон):
Удары 8/6;
Удары в створ 3/3;
Фолы 13/9;
Угловые 4/1;
Владение 45/55;
Предупреждения 2/0.
На данный момент «ириски» остались на 7-м месте с 41-м очком. «Мидлсбро» остается в опасной близости с зоной вылета на 15-м месте с 22-мя очками.
Составы на матч:
«Мидлсбро»: Вальдес, Фабио, Эспиноса, Гибсон, Чемберс, Клейтон, де Рон, Форшоу, Негредо, Стуани, Траоре.
«Эвертон»: Роблес, Бейнс, Уильямс, Коулман, Мори, Шнайдерлен, Гуйе, Дэвис, Баркли, Лукаку, Лукман.
Главный арбитр матча: Майк Дин.
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