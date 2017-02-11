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«Бавария» дожала «Ингольштадт» на последних секундах матча

Спорт
На данный момент команда из Мюнхена оторвалась от преследователей на 7 очков. «Ингольштадт» остался на 17-й строчке с 15-ю очками

Берлин, 11 февраля 2017, 19:30 — REGNUM  11 февраля на стадионе «Ауди-Спотпарк» был разыгран матч 20-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Ингольштадт» и «Бавария». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу мюнхенцев.

На 90-й минуте матча чилийский хавбэк Артуро Видаль замкнул навесную передачу немецкого форварда Томаса Мюллера в ворота соперника — 0:1.

Через минуту экс-лидер сборной Голландии Арьен Роббен удвоил преимущество гостей — 0:2.

Статистика матча (Ингольштадт/Бавария):

Удары 8/17;

Удары в створ 0/5;

Владение 29/71;

Угловые 2/4;

Фолы 15/14;

Предупреждения 2/1.

На данный момент команда из Мюнхена оторвалась от преследователей на 7 очков. «Ингольштадт» остался на 17-й строчке с 15-ю очками.

Составы на матч:

«Ингольштадт»: Хансен, Брежери, Тиссеран, Матип, Моралес, Зуттнер, Хадергьонай, Коэн, Лекки, Гросс, Лескано.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Лам, Алаба, Алькантара, Алонсо, Видаль, Мюллер, Киммих, Левандовски.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Голы: Видаль 90 — 0:1, Роббен 90 — 0:2.

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