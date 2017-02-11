«Бавария» дожала «Ингольштадт» на последних секундах матча
Берлин, 11 февраля 2017, 19:30 — REGNUM 11 февраля на стадионе «Ауди-Спотпарк» был разыгран матч 20-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Ингольштадт» и «Бавария». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу мюнхенцев.
На 90-й минуте матча чилийский хавбэк Артуро Видаль замкнул навесную передачу немецкого форварда Томаса Мюллера в ворота соперника — 0:1.
Через минуту экс-лидер сборной Голландии Арьен Роббен удвоил преимущество гостей — 0:2.
Статистика матча (Ингольштадт/Бавария):
Удары 8/17;
Удары в створ 0/5;
Владение 29/71;
Угловые 2/4;
Фолы 15/14;
Предупреждения 2/1.
На данный момент команда из Мюнхена оторвалась от преследователей на 7 очков. «Ингольштадт» остался на 17-й строчке с 15-ю очками.
Составы на матч:
«Ингольштадт»: Хансен, Брежери, Тиссеран, Матип, Моралес, Зуттнер, Хадергьонай, Коэн, Лекки, Гросс, Лескано.
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Лам, Алаба, Алькантара, Алонсо, Видаль, Мюллер, Киммих, Левандовски.
Главный арбитр матча: Феликс Цваер.
Голы: Видаль 90 — 0:1, Роббен 90 — 0:2.