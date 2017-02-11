Второй состав дортмундской «Боруссии» потерпел поражение от аутсайдера

На данный момент «Дармштадт 98» остался на последнем месте в турнирной балице с 12-ю очками. «Шмели» проиграли, но остались на 4-й строчке с 34-мя очками

Берлин, , 19:26 — REGNUM 11 февраля на стадионе «Штадион ам Бёлленфалльтор» был разыгран матч 20-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Дармштадт 98» и «Боруссия» (Дортмунд). Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Гессена.

На 21-й минуте матча форвард сборной США Терренс Бойд открыл счет в матче после прострельной передачи немецкого вингера Марселя Хеллера — 1:0.

Через 23 минуты португальский опорный полузащитник Рафаэль Геррейро сравнял счет мощным ударом слета в ближний угол после передачи талантивого турецкого плеймейкера Эмре Мора — 1:1.

В середине второго тайма немецкий форвард Антонио — Мирко Колак снова вывел свою команду вперед ударом с острого угла после ассиста немецкого вингера Синди Сэма — 2:1.

На данный момент «Дармштадт 98» остался на последнем месте в турнирной балице с 12-ю очками. «Шмели» проиграли, но остались на 4-й строчке с 34-мя очками.

Составы на матч:

«Дармштадт 98»: Эссер, Сулу, Федецкий, Ниймайер, Холланд, Гондорф, Розенталь, Хеллер, Сэм, Алтынтоп, Бойд.

«Боруссия» (Дортмунд): Бюрки, Папастатопулос, Гинтер, Бюрнич, Дурм, Мор, Ройс, Геррейро, Пулишич, Вайгль, Обамеянг.

Главный арбитр матча: Вольфган Штарк.

Голы: Бойд 21 — 1:0, Геррейро 44 — 1:1, Колак 67 — 2:1.