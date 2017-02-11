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Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки после спринта

Спорт
9 февраля сборная России заняла третье место на ЧМ в австрийском Хохфильцене

Хохфильцен, Австрия, 11 февраля 2017, 19:25 — REGNUM  Российский биатлонист Антон Шипулин и французский спортсмен Мартен Фуркад пожали друг другу руки после спринтерской гонки на чемпионате мира (ЧМ), который проходит в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Российский биатлонист Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад в субботу (11 февраля) после спринтерской гонки в знак примирения пожали друг другу руки», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля сборная России заняла третье место на ЧМ в австрийском Хохфильцене. Золото досталось Германии, серебро — Франции. Во время церемонии награждения ни Антон Шипулин, ни Александр Логинов не подали руки Мартену Фуркаду. Тогда представитель Франции демонстративно покинул пьедестал, но затем вернулся.

Во время гонки Логинов упал после контакта с французом. По мнению спортсменов, Фуркад преднамеренно наехал на лыжу закончившего свой этап российского биатлониста.

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