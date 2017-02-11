«РБ Лейпциг» проиграл аутсайдеру Бундеслиги
Берлин, 11 февраля 2017, 19:24 — REGNUM 11 февраля на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 20-го тура немецкой Бундеслиги между командами «РБ Лейпциг» и «Гамбург». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей из Берлина.
На 18-й минуте матча греческий защитник Кириакос Пападопулос открыл счет в матче после подачи с углового Николая Мюллера — 1:0.
Через 6 минут бразильский опорный полузащитник Уолес Соуза удвоил преимущество своей команды ударом головы после подачи с углового немецкого полузащитника Николая Мюллера — 2:0.
На 90-й минуте возрастной полузащитник «Гамбурга» Аарон Хант довел счет до разгромного — 0:3.
На данный момент «РБ Лейпциг» идет на 2-й строчке с 7-миочковым отрывом от «Айнтрахта». «Гамбург» поднялся из зоны вылета, набрав 19 очков и обойдя «Вердер» и «Вольфбург».
Составы на матч:
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан, Упамекано, Кейта, Халштенберг, Форсберг, Ильзанкер, Демме, Забитцер, Вернер.
«Гамбург»: Адлер, Пападопулос, Маврай, Остжолек, Сакаи, Холтби, Соуза, Костич, Мюллер, Юнг, Вуд.
Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.
Голы: Пападопулос 18 — 0:1, Соуза 24 — 0:2, Хант 90 — 0:3.