«РБ Лейпциг» проиграл аутсайдеру Бундеслиги

На данный момент «РБ Лейпциг» идет на 2-й строчке с 7-очковым отрывом от «Айнтрахта». «Гамбург» поднялся из зоны вылета, набрав 19 очков и обойдя «Вердер» и «Вольфбург»

Берлин, , 19:24 — REGNUM 11 февраля на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 20-го тура немецкой Бундеслиги между командами «РБ Лейпциг» и «Гамбург». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей из Берлина.

На 18-й минуте матча греческий защитник Кириакос Пападопулос открыл счет в матче после подачи с углового Николая Мюллера — 1:0.

Через 6 минут бразильский опорный полузащитник Уолес Соуза удвоил преимущество своей команды ударом головы после подачи с углового немецкого полузащитника Николая Мюллера — 2:0.

На 90-й минуте возрастной полузащитник «Гамбурга» Аарон Хант довел счет до разгромного — 0:3.

На данный момент «РБ Лейпциг» идет на 2-й строчке с 7-миочковым отрывом от «Айнтрахта». «Гамбург» поднялся из зоны вылета, набрав 19 очков и обойдя «Вердер» и «Вольфбург».

Составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан, Упамекано, Кейта, Халштенберг, Форсберг, Ильзанкер, Демме, Забитцер, Вернер.

«Гамбург»: Адлер, Пападопулос, Маврай, Остжолек, Сакаи, Холтби, Соуза, Костич, Мюллер, Юнг, Вуд.

Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.

Голы: Пападопулос 18 — 0:1, Соуза 24 — 0:2, Хант 90 — 0:3.