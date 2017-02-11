«Байер» победил «Айнтрахт» с разгромным счетом

На данный момент «Байер» поднялся на 9-ю строчку, набрав 27 очков и обойдя «Майнц-05» и «Фрайбург». «Айнтрахт» потерпел поражение, но остался на 3-й строчке в зоне ЛЧ (Лиги Чемпионов) с 35-ю очками

Берлин, , 19:21 — REGNUM 11 февраля на стадионе «БайАрена» был разыгран матч 20-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Байер» (Леверкузен) и «Айнтрахт». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

На 5-й минуте матча лидер сборной Мексики Хавьер Эрнандес Чичарито после рикошета от защитника открыл счет в матче ударом ножницами в пустые ворота — 1:0.

На 63-й минуте Чичарито оформил дубль акробатическим ударом после передачи немецкого вингера Карима Беллераби — 2:0.

В конце второго тайма на 78-й минуте немецкий форвард Кевин Фолланд довел счет до разгромного после ассиста Карима Беллераби — 3:0.

На данный момент «Байер» поднялся на 9-ю строчку, набрав 27 очков и обойдя «Майнц-05» и «Фрайбург». «Айнтрахт» потерпел поражение, но остался на 3-й строчке в зоне ЛЧ (Лиги Чемпионов) с 35-ю очками.

Составы на матч:

«Байер»: Лено, Едвай, Венделл, Топрак, Хенрикс, Бендер, Хавец, Беллараби, Кампль, Чичарито, Брандт.

«Айнтрахт»: Градецки, Вальехо, Гектор, Хасебе, Очипка, Чэндер, Баркок, Маскарель, Гачинович, Майер, Хрогта.

Главный арбитр матча: Кортус.

Голы: Чичарито 5 — 1:0, Чичарито 63 — 2:0, Фолланд 78 — 3:0.