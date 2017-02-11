Биатлонист Гараничев стал десятым в спринте на ЧМ в Хохфильцене

Хохфильцен, Австрия, , 18:53 — REGNUM Биатлонист Бенедикт Доль, выступающий за команду Германии, занял первое место в спринтерской гонке в рамках чемпионата мира (ЧМ), который проходит в Хохфильцене (Австрия). Спортсмен уверенно преодолел десятикилометровую дистанцию, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Отметим, что лучший из российских биатлонистов Евгений Гараничев вошел в десятку сильнейших спринтеров на этапе ЧМ.

«Российский биатлонист Евгений Гараничев показал десятое время в спринте на ЧМ в Хохфильцене, — говорится в сообщении. — Победу в гонке одержал Бенедикт Доль».

Второе место занял представитель Норвегии Йоханнес Бё, третьим финишировал французский спортсмен Мартен Фуркад.

ЧМ-2017. Спринт. Хохфильцен (Австрия).

1. Бенедикт Доль (Германия)

2. Йоханнес Бё (Норвегия)

3. Мартен Фуркад (Франция)

10. Евгений Гараничев (Россия).

Читайте также: Биатлонист Шипулин стал четвертым в гонке преследования в Рупольдинге

Читайте также: Шипулин пришел третьим в масс-старте на шестом этапе Кубка мира