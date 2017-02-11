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Тюмень может побороться эа этапы чемпионата мира по биатлону

Спорт
И не теряет надежды стать столицей мировых состязаний в 2021 году

Тюмень, 11 февраля 2017, 18:02 — REGNUM  Требования WADA по запрету на проведение соревнований в России не распространяются на этапы Кубка мира и Кубка IBU. То есть Россия может смело продолжить борьбу за проведение стартов мирового биатлона, сообщил сегодня, 11 февраля, губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев.Напомним, исполком Международного союза биатлонистов (IBU) предложил России отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону в Тюмени в 2021 году. В случае, если такое решение не будет принято до 24 февраля, исполком IBU оставил за собой право лишить Россию проведения чемпионата и не рассматривать заявку Тюмени.Причиной ультимативного решения стали допинговые скандалы. В декабре было заявлено о расследовании в отношении 29 российских биатлонистов. Но в январе IBU закрыл дела в отношении 22 спортсменов.Скандал разгорелся после опубликования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы существующей в России «государственной допинговой системе». Российские спортсмены считают это клеветой и попытками политического давления на страну.На данный момент вынесено решение о том, что Российское антидопинговое агентство не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства, поэтому нет возможности проведения чемпионата в нашей стране, пояснил ситуацию глава Тюменской области Владимир Якушев. Поэтому первая задача — восстановление России в WADA до сентября 2018 года, когда в Хорватии состоится очередной конгресс IBU, где будут рассмотрены заявки на ЧМ 2022 и 2023 годов, а также может быть принято решение по 2021 году.«Решения о судьбе чемпионата мира были приняты с нарушением необходимых процедур: полномочия превысил исполком IBU, с нарушением был созван конгресс IBU, что вселяет сомнения в его легитимности, — заявил Владимир Якушев. — Все это дает нам возможность в судебном порядке оспаривать результаты, которые получены на сегодня, чтобы сохранять шансы на проведение чемпионата».

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменский губернатор считает ультиматум IBU незаконным

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