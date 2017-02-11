Алексис Санчес принес «Арсеналу» победу над «Халлом»

На данный момент команда Арсена Венгера поднялась на 3-ю строчку, набрав 50 очков после 25-ти туров. «Тигры» остались в зоне вылета на 18-й строчке с 20-ю очками

Лондон, , 17:25 — REGNUM 11 февраля на стадионе «Эмирейтс Стэдиум» был разыгран матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Халл Сити». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «канониров».

На 34-й минуте матча чилийский вингер хозяев Алексис Санчес открыл счет в матче после рикошета от руки — 1:0.

Во втором тайме на 3-й добавленной минуте Санчес оформил дубль, забив с 11-тиметровой отметки и доведя счет до убедительного — 2:0.

На данный момент команда Арсена Венгера поднялась на 3-ю строчку, набрав 50 очков после 25-ти туров. «Тигры» остались в зоне вылета на 18-й строчке с 20-ю очками.

Составы на матч:

«Арсенал»: Чех, Гиббс, Косьелни, Мустафи, Беллерин, Коклен, Озил, Уолкотт, Ивоби, Санчес, Окслейд-Чемберлен.

«Халл Сити»: Якупович, Робертсон, Ньяссе, Магуайр, Раноккья, Элабдуллауи, Н’Диай, Хаддлстоун, Клукас, Гросицки, Маркович.

Главный арбитр матча: Марк Клаттенбург.

Голы: Санчес 34 — 1:0, Санчес (пен) 90+3 — 2:0.