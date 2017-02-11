Суббота, 11 Февраля 2017 года
18:24:46 МСК

Конфликт на ЧМ по биатлону: «Зритель должен получать удовольствие»

Спорт
Губернатор Тюменской области призывал Союз биатлонистов России и Международный союз биатлонистов помирить конфликтующих спортсменов России и Франции

Тюмень, 11 февраля 2017, 17:14 — REGNUM  Конфликты между биатлонистами должны срочно прекратиться. Примиряющую роль в этом должны сыграть национальные федерации и Международный союз биатлонистов (IBU), заявил сегодня, 11 февраля, на пресс-конференции губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев.

Напомним, 9 февраля, сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Золото досталось Германии, серебро — Франции. Во время церемонии награждения российские спортсмены Александр Логинов и Антон Шипулин не подали руки французскому биатлонисту Мартену Фуркаду. Тогда француз демонстративно покинул пьедестал.

Причиной поступка российских биатлонистов стала их реакция на неспортивное, по их мнению, поведение их французского коллеги на трассе состязания. Комментируя свой отказ от рукопожатия с французом во время церемонии награждения, Шипулин пояснил, что Фуркад во время передачи эстафеты с третьего на четвертый этап, отправившись на свой этап, преднамеренно наехал на лыжу закончившего свой этап Логинова. Из-за наезда Фуркада Логинов потерял равновесие и упал. «По записи видно, что он сделал это нарочно», — сказал Шипулин.

Фуркад объяснил свое поведение борьбой за чистоту спорта от допинга. А Логинов недавно вернулся к соревнованиям после двухлетней дисквалификаци именно за допинг.

«Нельзя доводить ситуацию до разборок на трассе, спортсмен должен выступать, радовать болельщиков. Любой спорт рассчитан, прежде всего на зрителя, который должен получать удовольствие. Считаю, что нужно всем помириться и пожать руки», — отметил Владимир Якушев на сегодняшней пресс-конференции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конфликт российских биатлонистов и Мартена Фуркада
Главное сегодня
NB!
11.02.17
ЛНР: Бойцы ВСУ занимают жилые дома на линии соприкосновения
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
11.02.17
ВКС РФ помогли сирийским военным освободить Тадеф
ДамаскСирия Участие ВС РФ в борьбе против «Исламского государства» Общество
NB!
11.02.17
Алексис Санчес принес «Арсеналу» победу над «Халлом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
11.02.17
Станислав СтремидловскийПольское видение «европейской солидарности» подталкивает Москву к США
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
11.02.17
Порошенко: «Укроборонпром» разработал новые ракеты для вертолетов
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
11.02.17
Слушание иска ИА REGNUM к МИД РФ назначено на 16 февраля
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
11.02.17
Юрий БаранчикМинск не гарантирует безопасность даже официальным представителям России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
11.02.17
Елена ХаненковаЖертва голодного большинства, приводящая к победе
Нью-ДелиИндия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
11.02.17
Станислав ТарасовПочему Алиев рвется на «европейский экспресс»
БакуАзербайджан Азербайджан идет в Европу Политика
NB!
11.02.17
Полина Яковлева«А у него нет недостатков!»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
11.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Новослободская»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
11.02.17
Молдавия считает Приднестровье своим, но не хочет оплатить его долг за газ
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Путин: Было бы неплохо встретиться с Трампом в Словении
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Станислав СтремидловскийАмериканские либералы хотят рассорить Ватикан с Вашингтоном и Москвой
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
10.02.17
Госдума повышает земельный налог для недостроивших дома
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
СМИ: Новгородским губернатором может стать глава АСИ
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
10.02.17
Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
ещё главное