Конфликт на ЧМ по биатлону: «Зритель должен получать удовольствие»

Тюмень, , 17:14 — REGNUM Конфликты между биатлонистами должны срочно прекратиться. Примиряющую роль в этом должны сыграть национальные федерации и Международный союз биатлонистов (IBU), заявил сегодня, 11 февраля, на пресс-конференции губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев.

Напомним, 9 февраля, сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Золото досталось Германии, серебро — Франции. Во время церемонии награждения российские спортсмены Александр Логинов и Антон Шипулин не подали руки французскому биатлонисту Мартену Фуркаду. Тогда француз демонстративно покинул пьедестал.

Причиной поступка российских биатлонистов стала их реакция на неспортивное, по их мнению, поведение их французского коллеги на трассе состязания. Комментируя свой отказ от рукопожатия с французом во время церемонии награждения, Шипулин пояснил, что Фуркад во время передачи эстафеты с третьего на четвертый этап, отправившись на свой этап, преднамеренно наехал на лыжу закончившего свой этап Логинова. Из-за наезда Фуркада Логинов потерял равновесие и упал. «По записи видно, что он сделал это нарочно», — сказал Шипулин.

Фуркад объяснил свое поведение борьбой за чистоту спорта от допинга. А Логинов недавно вернулся к соревнованиям после двухлетней дисквалификаци именно за допинг.

«Нельзя доводить ситуацию до разборок на трассе, спортсмен должен выступать, радовать болельщиков. Любой спорт рассчитан, прежде всего на зрителя, который должен получать удовольствие. Считаю, что нужно всем помириться и пожать руки», — отметил Владимир Якушев на сегодняшней пресс-конференции.