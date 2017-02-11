«Бетис» и «Валенсия» сильнейшего не выявили Спорт На данный момент команда из Севильи идет на 13-й строчке с 24-мя очками. «Летучие мыши» поднялись на 15-ю строчку, набрав 20 очков после 21-й игры в чемпионате

Севилья, Испания, , 16:52 — REGNUM 11 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч 22-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Бетис» и «Валенсия». Матч завершился со счетом 0:0. Статистика матча (Бетис/Валенсия): Удары: 11/5 Удары в створ: 2/4 Владение: 50/50 Угловые: 4/5 Фолы: 15/17 Офсайды: 4/1 Желтые карточки: 4/3 Красные карточки: 0/0 На данный момент команда из Севильи идет на 13-й строчке с 24-мя очками. «Летучие мыши» поднялись на 15-ю строчку, набрав 20 очков после 21-й игры в чемпионате. Составы на матч: «Бетис»: Адан, Пиццини, Дурмиши, Песселья, Тошка, Манди, Петром, Пардо, Себальос, Алегрия, Кастро. «Валенсия»: Алвес, Сантос, Мангала, Гайа, Монтойа, Суарес, Эль-Хаддади, Парехо, Орельяна, Нани, Мина. Главный арбитр матча: Даниэль Трухильо.

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