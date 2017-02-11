«Бетис» и «Валенсия» сильнейшего не выявили
Севилья, Испания, 11 февраля 2017, 16:52 — REGNUM 11 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч 22-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Бетис» и «Валенсия». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча (Бетис/Валенсия):
Удары: 11/5
Удары в створ: 2/4
Владение: 50/50
Угловые: 4/5
Фолы: 15/17
Офсайды: 4/1
Желтые карточки: 4/3
Красные карточки: 0/0
На данный момент команда из Севильи идет на 13-й строчке с 24-мя очками. «Летучие мыши» поднялись на 15-ю строчку, набрав 20 очков после 21-й игры в чемпионате.
Составы на матч:
«Бетис»: Адан, Пиццини, Дурмиши, Песселья, Тошка, Манди, Петром, Пардо, Себальос, Алегрия, Кастро.
«Валенсия»: Алвес, Сантос, Мангала, Гайа, Монтойа, Суарес, Эль-Хаддади, Парехо, Орельяна, Нани, Мина.
Главный арбитр матча: Даниэль Трухильо.