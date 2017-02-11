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В Калуге стартовали гонки «Лыжня России-2017»

Спорт
В соревнованиях участвуют любители лыжных прогулок в возрасте от 2 до 85 лет

Калуга, 11 февраля 2017, 16:05 — REGNUM  Более 4 тысяч жителей Калуги и соседних районов области собрались сегодня, 11 февраля на базе спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту в микрорайоне Анненки, чтобы принять участие в юбилейной XXXV всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2017».

Как сообщили корреспонденту Ре организаторы соревнований из областного министерства спорта, на дистанции вышли профессионалы-лыжники, к которым присоединилась

VIP-группа из представителей органов государственной и муниципальной власти, студенты, школьники, а также все желающие. Были оборудованы две трассы в 5 и 2 км. Кстати, впервые на лыжных гонках все желающие могут испытать себя в сдаче нормативов ГТО.

Рядом с местом соревнований развернулись пункты горячего питания для лыжников и болельщиков, а на специально оборудованной сцене выступают самодеятельные артисты.

Напомним, соревнования «Лыжня России» проводятся с 1982 года и стали наиболее масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием для спортсменов и любителей кататься на лыжах в России.

В 2017 году самая массовая лыжная гонка страны проходит 74 субъектах Российской Федерации. В Калуге «Лыжня России» проводится ежегодно с 2005 года и всегда является большим зимним праздником. В нем принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, в возрасте от 2 до 85 лет, хотя ограничений по возрасту нет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

В своем приветствии Путин отметил, «Лыжная Россия» становится для многих стартом на пути к большим спортивным победам.

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